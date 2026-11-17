قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع سوريا على إنشاء جامعة تركية سورية في العاصمة دمشق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء مع نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة أنقرة، وفق وكالة الأناضول.

وذكر فيدان: "توصلنا إلى اتفاق بشأن إنشاء جامعة تركية سورية في دمشق".

من جانب آخر، أوضح فيدان أن مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب بدأ تقديم خدماته للسوريين بإمكانات متطورة، في إطار البروتوكول الموقّع مع سوريا.

وأشار إلى أن "مدرسة رجب طيب أردوغان التركية الدولية" في دمشق بدأت التدريس الشهر الماضي، مشيرا إلى أن البلدين اتفقا على إنشاء جامعة تركية سورية في العاصمة.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن تركيب أنظمة لسلامة الملاحة الجوية في مطاري دمشق وحلب أسهم في تعزيز قدرة سوريا على النقل الجوي، مشيرا إلى أن أمام البلدين كثيرا من العمل.