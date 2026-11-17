وثّق مركز معلومات فلسطين «مُعطى» 349 اعتداءً نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، خلال النصف الأول من نوفمبر الجاري، في مؤشر على تصاعد وتيرة الاعتداءات الاستيطانية وتعدد أشكالها.

وأوضح المركز، في إحصائية للفترة الممتدة من الأول وحتى الخامس عشر من نوفمبر 2026، أن الاعتداءات شملت 106 اعتداءات استهدفت قاطفي الزيتون والمزارعين، لتتصدر بذلك قائمة الانتهاكات المسجلة، وفقًا لوكالة سند.

وأظهرت الإحصائية تسجيل 88 حالة عربدة واعتداء، و69 اقتحامًا ومهاجمة للمنازل، و64 عملية رشق بالحجارة، إضافة إلى 42 اقتحامًا للقرى الفلسطينية.

وفي سياق استهداف القطاع الزراعي ومصادر رزق الفلسطينيين، رصد المركز 31 حالة منع للمزارعين من الوصول إلى أراضيهم وطردهم منها، و30 حالة سرقة للمحاصيل، و27 حالة سرقة لممتلكات المواطنين، إلى جانب 25 اعتداءً على الأشجار و21 عملية تجريف للأراضي.

وامتدت الاعتداءات لتطال البنية التحتية والمرافق والمنشآت، إذ وثّق التقرير 26 اعتداءً على البنية التحتية، و20 حالة إحراق لمنشآت، و24 حالة إغلاق للطرق، فضلًا عن 13 حالة رعي استيطاني في الأراضي الفلسطينية.

كما سجل المركز 11 اقتحامًا لمواقع دينية وأثرية، وست حالات إطلاق نار، ضمن سلسلة الانتهاكات التي تستهدف التجمعات السكانية والأراضي والممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتعكس هذه المعطيات اتساع نطاق الاعتداءات الاستيطانية وتنوع أساليبها، إذ تشمل الهجمات المباشرة والتضييق على المزارعين وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم، فضلًا عن الاستيلاء على ممتلكاتهم ومحاصيلهم وتخريب مقومات الإنتاج الزراعي، بما يفاقم الضغوط المعيشية على التجمعات الفلسطينية ويهدد استقرارها.



