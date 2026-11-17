تشارك الفنانة بسمة نبيل في ندوة بعنوان الجيل الجديد: صنّاع الأفلام العرب الشباب ومستقبل الصناعة بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 47، بمشاركة مدير التصوير خالد الخالدي، والمخرجة سارة رزيق، والمخرجة زينة اشرف عبد الباقي، وتحاورهم والفنانة لينا صوفيا يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر الساعة 4 عصراً في فندق سوفيتيل قاعة النيل.

وفى سياق آخر، شاركت بسمة نبيل فى ندوة عن قوة السرد وعلاقته بالصحة النفسية بمهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 46، وشارك فى الندوة المخرج عمرو سلامة وسيهار صلاح مستشارة نفسية للسيناريو والفنان الشاب حمزة دياب.

كما تنتظر بسمة نبيل عرض فيلم بنات فاتن مع الفنانة يسرا، ومن المقرر عرضه خلال الشهور المقبلة.

فيلم بنات فاتن يضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: يسرا، بسمة نبيل، هدى المفتى، باسم سمرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد نادر وإخراج أمينة مصطفى.

وتعد أحدث أعمال بسمة نبيل هو مسلسل 6 شهور الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وضم عدد من النجوم الشباب ومن أبرزهم: نور النبوى، نور إيهاب، فريدة رجب، مراد مكرم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولى.