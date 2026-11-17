ارتفع عدد الجنود العاملين في الجيش الألماني بأكثر من 4000 جندي خلال شهر واحد، وفقًا لبيانات أصدرتها وزارة الدفاع الألمانية في برلين اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أن عدد جنود الجيش العاملين وصل حتى يوم 31 أكتوبر الماضي إلى 190 ألفًا و600 جندي، مقابل 186 ألفًا و200 جندي في نهاية سبتمبر الماضي.

وبالمقارنة مع أكتوبر 2025، زاد عدد أفراد القوات المسلحة حاليًا بنحو ستة آلاف و400 جندي.

وتعلن وزارة الدفاع الألمانية هذه الأرقام شهريًا.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، وفقًا لبيان الوزارة: "نحقق هذا العام أهدافنا المتعلقة بزيادة أعداد القوات المسلحة، بل إننا نتجاوزها حاليًا.. وهذا يؤكد بوضوح أن إجراءاتنا تحقق نتائجها".

وأكد السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه لن تكون هناك حاجة إلى إعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري إذا استمر هذا الاتجاه.

وينص قانون الخدمة العسكرية على أن يتراوح قوام الجيش الألماني المستهدف خلال العام الحالي بين 186 ألفًا و190 ألف جندي.

ومن المقرر زيادة هذا العدد سنويًا حتى يصل بحلول عام 2035 إلى ما بين 255 ألفًا و270 ألف جندي، بما يضمن الوفاء بأهداف حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتعلقة بأعداد القوات.

ومنذ يناير الماضي، بدأت السلطات في مراسلة الشباب الذين بلغوا 18 عامًا، في إطار إعادة تنظيم الخدمة العسكرية التطوعية، لسؤالهم عن مدى استعدادهم لأداء الخدمة العسكرية المحتملة.

وأفادت وزارة الدفاع بأنها أرسلت نحو 558 ألفًا و500 استمارة استبيان حتى نهاية أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن نحو 97% من الشباب الذكور أجابوا على هذا الاستبيان.

وقالت الوزارة إن حوالي 20% من هؤلاء الشباب أبدوا اهتمامًا بشكل عام بأداء الخدمة العسكرية، وأضافت أنه أمكن زيادة أعداد الراغبين الذين خضعوا للفحوص الطبية وتم إدراجهم ضمن خطط التجنيد.

ومن المقرر بدء إجراء الفحوص الطبية الشاملة لجميع الشباب البالغين 18 عامًا، اعتبارًا من مواليد عام 2008، وذلك بدءًا من صيف عام 2027.

ووفقًا لبيانات الوزارة، يخدم حاليًا نحو 14 ألفًا و200 فرد في الجيش الألماني ضمن نظام الخدمة العسكرية الذي أعيد تنظيمه، من بينهم متطوعون لأداء الخدمة العسكرية وجنود بعقود محددة المدة لفترات قصيرة.