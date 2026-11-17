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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية بمنطقة الرياض وسط السعودية.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، نشره عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال المتحدث، إن قوات التحالف تمكنت من "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية".

ويأتي ذلك غداة إعلان التحالف الاثنين، اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

والأحد، أعلن التحالف اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيرة وصاروخين باليستيين أطلقتها الجماعة باتجاه مناطق مختلفة من السعودية، وفق وكالة الأناضول.

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، استهداف مطار الملك خالد الدولي والمركز المالي بالعاصمة الرياض بصاروخين باليستيين.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين السعودية وجماعة الحوثي منذ تجدد القتال في اليمن خلال يوليو الماضي.



