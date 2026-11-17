كشف النجم الإنجليزي السابق واين روني عن مروره بأزمة نفسية حادة خلال فترة تألقه بقميص مانشستر يونايتد، وصلت إلى التفكير في الانتحار، رغم أنه كان يعيش واحدة من أفضل مراحل مسيرته الكروية.

وتحدث روني عن تفاصيل معاناته خلال ظهوره في بودكاست «الحياة في منتصف الطريق» مع غابي لوغان، موضحًا أنه لجأ إلى معالج نفسي لمساعدته على فهم ما كان يمر به والتعامل مع حالته النفسية.

وكان روني قد انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من إيفرتون عام 2004، ونجح في كتابة اسمه ضمن أساطير النادي، بعدما أصبح هدافه التاريخي برصيد 253 هدفًا خلال 559 مباراة.

واستعاد قائد منتخب إنجلترا السابق أصعب فترات حياته، مشيرًا إلى أنه كان يعزل نفسه داخل المنزل لمدة يومين متتاليين، ويقضي تلك الفترة في تناول الكحول، رغم تألقه اللافت داخل المستطيل الأخضر.

وقال روني إنه وصل إلى مرحلة لم يعد يرغب فيها في مقابلة أي شخص أو الخروج إلى الأماكن العامة، مضيفًا أنه فكر في الانتحار خلال تلك الفترة، بينما كان يجد راحته الوحيدة داخل ملعب كرة القدم.

وأوضح النجم الإنجليزي أنه أدرك حاجته إلى المساعدة بعد مصارحة زوجته كولين ووالدته بما كان يعانيه، مؤكدًا أنه لم يكن يريد أن يرى ابنه الأكبر كاي، الذي كان رضيعًا آنذاك، في تلك الحالة، وهو ما دفعه إلى إخفاء معاناته عن الآخرين.

وأضاف أن الاعتراف بالأزمة النفسية لم يكن أمرًا سهلًا بالنسبة له، بسبب اعتقاده أن إظهار الضعف قد يؤثر على صورته كرجل، لكنه تمكن في النهاية من طلب المساعدة والتحدث إلى متخصص نفسي لفهم أسباب ما كان يمر به.

وأشار روني إلى أن المفارقة كانت في توقيت هذه المعاناة، إذ كان يعيش ذروة مستواه الكروي، وأصبح أبًا للمرة الأولى، وكان قد تزوج حديثًا، وهي ظروف كان من المفترض أن تجعلها واحدة من أسعد مراحل حياته.

واختتم حديثه بالإشادة بدور زوجته كولين في مساندته خلال تلك الفترة الصعبة، مؤكدًا أنها وقفت إلى جواره وساعدته على تجاوز الأزمة، رغم صعوبة الظروف التي مرت بها الأسرة.

يُذكر أن روني حقق العديد من الإنجازات بقميص مانشستر يونايتد، أبرزها الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة.