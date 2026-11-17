انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخطط التي طرحتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي لترحيل طالبي اللجوء الذين يتم رفض طلباتهم إلى رواندا، معربا عن قلقه إزاء سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

وقال تورك اليوم الثلاثاء في جنيف: "لا يكمن الحل في تدابير منفردة، غالبا ما تكون باهظة التكلفة، تتمثل في البحث عن دول بعيدة للتعامل مع جانب واحد من جوانب إدارة الهجرة، أو في نقل الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان إلى أطراف خارجية".

وأعلنت ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا أمس الاثنين أنها ستبدأ محادثات مع رواندا بشأن استضافة مركز ترحيل مشترك.

ومن المقرر أن يؤوي المركز، اعتبارا من عام 2027، طالبي اللجوء الذين يتم رفض طلباتهم والمطالبين بمغادرة البلاد، لكنهم لا يستطيعون، لأسباب مختلفة، العودة إلى بلدانهم الأصلية.

ودعا تورك إلى تحليل الأسباب الجذرية للهجرة، التي قال إنها تشمل أوجه التفاوت الهائلة في مناطق كثيرة من العالم، و"نظاما اقتصاديا وماليا غير منصف يضر بالعديد من دول الجنوب العالمي"، وتزايد النزاعات العنيفة.

وقال: «لا بد من التصدي لهذه الأسباب بصورة مباشرة وبحزم، بما في ذلك من خلال استثمارات كافية تعالج هذه الدوافع وتتيح فرصا قابلة للاستمرار في البلدان الأصلية".

وشدد تورك أيضا على الفرص التي تتيحها الهجرة، وخاصة للدول التي تواجه شيخوخة السكان ونقص المهارات، فضلا عن مشكلات في تمويل أنظمة الرعاية الاجتماعية لديها على المدى الطويل.