انطلقت، مساء الثلاثاء، جلسة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي المخصصة لانتخاب رئيس جديد له، خلفا للرئيس الحالي أمير أوحانا، وسط تنافس بين مرشح معسكر غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، ومرشح حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن جلسة انتخاب رئيس جديد للكنيست بدأت في ظل الجمود السياسي وعدم اليقين بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وفق وكالة الأناضول.

وأوضحت أن متان كاهانا، النائب عن حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت، هو المرشح الأوفر حظا لخلافة أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود.

في المقابل، أعلن الليكود، اليوم، ترشيح النائب أوفير كاتس، الذي تولى رئاسة الائتلاف الحكومي في الكنيست السابق، لمنافسة كاهانا على المنصب.

ويحظى كاهانا بتأييد 67 نائبا من أصل 120، ينتمون إلى أحزاب "معسكر التغيير" والقائمتين العربيتين، فيما تضم كتلة الأحزاب المؤيدة لنتنياهو 53 نائبا.

ويشمل معسكر التغيير أحزاب "يشار" و"معا" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيين"، إلى جانب دعم نواب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، البالغ عددهم 19 نائبا.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تستغرق المناقشات التي تسبق التصويت وقتا طويلا، وربما تمتد حتى ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء.

ويأتي ترشيح كاتس بعد تعثر محادثات أجراها ممثلون عن حزبي الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو و"الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش مع آيزنكوت وكاهانا، خلال الأيام الماضية، للتوصل إلى تفاهم بشأن رئاسة الكنيست.

وأعلن الليكود أنه كان مستعدا لدعم كاهانا، شريطة تعهده بعدم تعيين أعضاء من الأحزاب العربية، التي يتهمها الحزب بدعم الإرهاب، نوابا لرئيس الكنيست.

لكن كاهانا رفض الشرط، ما دفع الليكود إلى ترشيح كاتس منافسا له.

وقال الليكود، في بيان، إنه قرر تقديم مرشحه بعد رفض آيزنكوت ومعسكره التراجع عن إجراء انتخاب رئيس الكنيست بصورة أحادية الجانب، ورفض كاهانا شرط عدم تعيين نواب من الأحزاب العربية في هيئة رئاسة البرلمان.

والاثنين، وافقت اللجنة المنظمة لأعمال الكنيست على تعيين 9 نواب لرئيس البرلمان، بينهم نائبان عربيان، على أن تُعرض التعيينات على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليها.

وتكتسب انتخابات رئاسة الكنيست أهمية سياسية في ظل استمرار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، إذ يمنح المنصب شاغله صلاحيات مؤثرة في إدارة جلسات البرلمان وجدول أعماله.

وفي 8 نوفمبر الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، ومنحه مهلة 28 يوما، قابلة للتمديد 14 يوما إضافية.