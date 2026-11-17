حسم التعادل السلبي من دون أهداف مواجهة منتخبي لبنان وفلسطين، التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب البصرة الدولي «جذع النخلة»، ضمن منافسات الجولة الختامية من بطولة البصرة الدولية الرباعية الودية لكرة القدم.

وجاءت المباراة متكافئة بين المنتخبين، حيث تبادل الطرفان المحاولات الهجومية على مدار شوطي اللقاء، دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وتتواصل النتيجة ذاتها حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب اللبناني رصيده إلى نقطتين بقيادة مدربه الجزائري مجيد بوقرة، بعدما تعادل في مباراتين متتاليتين، الأولى أمام المنتخب العراقي بنتيجة 0-0، والثانية أمام فلسطين بالنتيجة نفسها.

في المقابل، حصد المنتخب الفلسطيني بقيادة مدربه إيهاب أبو جزر أول نقطة له في البطولة، بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام المنتخب الإيراني بهدفين دون مقابل.

وتتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى المواجهة المرتقبة بين منتخبي العراق وإيران على الملعب ذاته، لتحديد بطل البطولة الرباعية والترتيب النهائي للمنتخبات المشاركة.

وتأتي منافسات البطولة ضمن فترة التوقف الدولي المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».