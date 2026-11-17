- جمبلاط: التوسع في المعارض لتعريف المواطنين بالمنتجات المدنية وتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية للشركات التابعة

تواصل وزارة الإنتاج الحربي جهودها لتعزيز إتاحة منتجات شركاتها التابعة أمام المواطنين، من خلال تنظيم معرض للمنتجات المدنية المخصصة لتلبية احتياجات الأسرة المصرية، بمقر جامعة المنوفية بمدينة شبين الكوم، خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة 6 شركات تابعة للوزارة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والأجهزة المنزلية.

ويأتي تنظيم المعرض تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتوسع في المشاركة بالمعارض والفعاليات الجماهيرية، بما يسهم في التعريف بمنتجات الشركات التابعة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتعزيز جهود تسويق الإنتاج المحلي.

وأكد «جمبلاط» حرص الوزارة على التوسع في المشاركة بالمعارض المختلفة، باعتبارها إحدى الوسائل المهمة لإتاحة منتجات الشركات التابعة أمام المواطنين والتعريف بإمكاناتها التصنيعية، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتاحة بالشركات، وتوظيفها في تصنيع منتجات مدنية متنوعة تلبي احتياجات الأسرة المصرية.

ويشهد المعرض مشاركة متميزة لـ6 شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي، حيث تعرض شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) مجموعة من مراوح السقف، فيما تقدم شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) أنواعًا ومقاسات متنوعة من الفويل، وتستعرض شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) منتجاتها من أدوات المائدة والمطبخ المصنعة من الاستانلس ستيل.

كما تعرض شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) تشكيلة متنوعة من الشاشات وأجهزة التابلت ولمبات الليد ومياه الردياتير، فيما تقدم شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) منتجاتها من ورنيش الأحذية، وتشارك شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بمجموعة من الأجهزة الكهربائية، تشمل السخانات والبوتاجازات والتكييفات والثلاجات والغسالات.

ويعكس المعرض تنوع القاعدة الإنتاجية لوزارة الإنتاج الحربي، وقدرة شركاتها التابعة على تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية بمنتجات مدنية متنوعة، تتميز بالجودة والأسعار المناسبة، في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم العائد من الإمكانات التصنيعية المتاحة ودعم الصناعة الوطنية.

وتواصل وزارة الإنتاج الحربي، بالتوازي مع ذلك، أداء دورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والآلات والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، بما يعزز دورها كأحد الأذرع الصناعية للدولة في دعم الأمن القومي والاقتصاد الوطني.