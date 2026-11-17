أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، تعرض سفينة تجارية لمحاولة صعود من جانب مسلحين، قبالة سواحل مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقالت الهيئة، في تحذير ملاحي، إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي المكلا، وفق وكالة الأناضول.



وأضافت أن قاربا صغيرا اقترب من سفينة شحن، وكان على متنه أشخاص مسلحون يحملون أسلحة خفيفة وسلالم للصعود إلى السفينة.

وأوضحت أن المسلحين حاولوا الصعود إلى السفينة، إلا أن فريق الأمن المسلح على متنها أطلق طلقات تحذيرية، ما دفع المهاجمين إلى تغيير مسارهم والعودة إلى القارب الذي قدموا على متنه.

وأشارت الهيئة إلى أن السلطات المختصة تحقق في ملابسات الحادث، داعية السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

ولم يحدد التحذير هوية المسلحين أو الجهة التي تقف وراء المحاولة، كما لم يشر إلى وقوع إصابات أو أضرار بالسفينة.