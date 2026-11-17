أكدت 40 دولة أوروبية أن أي تسوية لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن تضمن مشاركة كييف في تحديد مستقبلها، مشيرة إلى أن أي ترتيبات تتعلق بأمن القارة الأوروبية ينبغي أن تتم بالتشاور مع الدول الأوروبية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم تغيير الحدود بالقوة.

جاء ذلك في إعلان مشترك بشأن المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي، نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، تضمن مجموعة من الثوابت التي قالت الدول الموقعة إنها تشكل أساس النظام الأمني الأوروبي، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التحديات الأمنية التي تواجه القارة.

وشدد الإعلان على أن أمن أوكرانيا يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن الأوروبي الأطلسي، مؤكدًا ضرورة توفير ضمانات أمنية قوية وموثوقة لكييف، بما يحول دون تكرار العدوان الروسي، ويعزز فرص تحقيق سلام مستدام في أوروبا.

كما رفضت الدول الموقعة محاولات تقويض الدعم الدولي لأوكرانيا، معتبرة أن التهديدات والحملات الهجينة التي تستهدف الدول الأوروبية لن تثنيها عن مواصلة دعم كييف.

- احترام السيادة أساس الأمن الأوروبي

وأوضح الإعلان أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يمثلان المرجعية الأساسية لضمان الأمن والاستقرار في أوروبا، مشددًا على احترام المساواة في السيادة بين الدول، وسلامة أراضيها، واستقلال قراراتها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وأكدت الدول حق كل دولة في اختيار توجهاتها السياسية والأمنية، وتحديد علاقاتها الخارجية، والانضمام إلى التحالفات والمنظمات الدولية وفقًا لإرادتها، مع رفض التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها، والدعوة إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

وفي سياق متصل، اعتبر الإعلان أن الدول الأوروبية تتحمل المسئولية الرئيسية عن أمن القارة، وأن تعزيز قدراتها الدفاعية، على المستويين الوطني والجماعي، يمثل ضرورة لمواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية.

وجددت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تأكيدها أن الحلف يمثل الركيزة الأساسية لأمنها ودفاعها الجماعي، مع الالتزام بالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن، التي تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على دولة عضو هجومًا على جميع الأعضاء.

كما أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أهمية بناء اتحاد أكثر قوة وقدرة على التحرك في مواجهة التحديات الأمنية، معتبرة أن توسيع عضويته يمثل استثمارًا استراتيجيًا في السلام والاستقرار والازدهار الأوروبي.

- تعزيز الصناعات الدفاعية ومواجهة التهديدات الهجينة

وعلى صعيد القدرات العسكرية، دعا الإعلان إلى تكثيف التعاون الدفاعي بين الدول الأوروبية، وتطوير الصناعات العسكرية المحلية، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان قدرتها على تلبية الاحتياجات الدفاعية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

كما شدد على أهمية تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة في قطاع الصناعات الدفاعية، ودعم الشركات العاملة فيه، بما يسهم في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا ورفع قدرتها على مواجهة الأزمات.

وفيما يتعلق بالتهديدات غير التقليدية، أكد ضرورة تعزيز التعاون في مواجهة الهجمات السيبرانية والعمليات الهجينة، ورصد مصادرها وتحديد الجهات المسئولة عنها، إلى جانب التصدي لحملات التضليل والتدخلات الخارجية التي تستهدف المؤسسات الديمقراطية وتقوض ثقة المجتمعات الأوروبية فيها.

وامتدت الأولويات الأمنية إلى مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والبشر، والتصدي لشبكات الجريمة المنظمة، فضلًا عن تنويع الشراكات التجارية وتأمين مصادر الإمدادات الحيوية.

- حماية الممرات البحرية والأمن الغذائي

وفي الشق البحري، أكد الإعلان أن ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات المائية الدولية يمثلان عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمن الأوروبي والدولي، مشددًا على ضرورة تأمين حركة التجارة والشحن البحري وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية للبحر الأسود، وضرورة الحفاظ على حرية الملاحة فيه، بما يضمن استمرار حركة الشحن والإمدادات، لا سيما تلك المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي.

واختتمت الدول الموقعة بالتأكيد أن المبادئ الواردة في الإعلان لا تنتقص من خصوصية المصالح والسياسات الأمنية والدفاعية لكل دولة، ولا تمس التزاماتها الدولية أو أحكامها الدستورية.