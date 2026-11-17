اعتمدت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الثلاثاء، إجراءً لحظر استخدام وبيع الطلقات النارية التي تحتوي على الرصاص، بهدف الحد من التلوث بالرصاص وحماية المواطنين والحيوانات والبيئة.

ووفقًا لبيان صادر عن المفوضية، ستسري القواعد الجديدة اعتبارًا من عام 2033. ولم يبدِ البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء أي اعتراضات في وقت سابق، مما مهد الطريق لتمرير هذا القرار.

وينطبق الحظر على الطلقات النارية التي تحتوي على نسبة لا تقل عن 1% من الرصاص. وفي المستقبل، لن يُسمح باستخدامها أو بيعها لأغراض الصيد أو الرماية الرياضية.

وتُستثنى الذخيرة المستخدمة للأغراض العسكرية من هذه القيود، مما يعني أن القدرات الدفاعية للدول الأعضاء لن تتأثر، وفقًا للسلطة التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يمنع هذا التنظيم الجديد حوالي 550 ألف طن من التلوث بالرصاص على مدى العشرين عامًا القادمة، مما يحمي ما يقرب من 1.1 مليون طفل من الآثار الضارة للتعرض للرصاص على نموهم العصبي.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع المفوضية حماية حوالي 156 مليون طائر، حيث إن الرصاص الناتج عن إطلاق النار يمكن أن يلوث التربة والمياه ولحوم الطرائد.

وكانت جمعيات الصيد قد انتقدت في السابق فرض حظر شامل، مشيرةً إلى التكاليف الباهظة لتحويل ميادين الرماية، وإلى الأسلحة النارية القديمة التي لا تتناسب مع الذخيرة الخالية من الرصاص.