أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الثلاثاء، إحباط هجوم بطائرات مسيّرة شنّه الحرس الثوري الإيراني باتجاه البحرين، مؤكدة عدم وقوع أي أضرار جراء الهجوم.

وقالت سنتكوم، في بيان عبر منصة "إكس"، إن عددا من الطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه، إيرانية الصنع، أُطلقت اليوم باتجاه البحرين من قبل الحرس الثوري، وتم اعتراضها وتحييدها دون إلحاق أي أضرار بالمعدات الأمريكية أو إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية، وفق وكالة الاناضول.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية وحلفاؤها مواصلة حالة التأهب تحسبا لمثل هذه الهجمات.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، استهداف منظومة رادار عسكرية أمريكية بطائرات مسيّرة في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين.