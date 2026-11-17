أدان البرلمان العربي بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين، وآخرها الاعتداء الذي وقع اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن تكرار هذه الإعتداءات يعكس إصرارًا خطيرًا على تقويض أمن المنطقة واستقرارها، واستخفافًا صارخًا بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.

وأكد البرلمان العربي أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي اعتداء على سيادتها وسلامة أراضيها هو اعتداء على أمن الأمة العربية بأسرها، مشددًا على أن سياسات التهدئة وضبط النفس التي تنتهجها الدول العربية لا يجوز أن تُفسَّر على أنها ضعف، أو أن تُستغل ذريعةً للتمادي في العدوان.

وحمّل البرلمان العربي إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات، مطالبًا مجلس الأمن بالانتقال من إدانة هذه الانتهاكات إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تكفل وقفها ومساءلة المسؤولين عنها، وصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدد البرلمان العربي وقوفه الراسخ وغير المشروط إلى جانب مملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ودعمه لحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها ومقدراتها، مؤكدًا أن السلام الذي تنشده الدول العربية لا يمكن أن يكون على حساب سيادتها، وأن أمنها واستقرارها ليسا موضع مساومة تحت أي ظرف أو ذريعة.



