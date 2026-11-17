تعهد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، بملاحقة كل من يحمل سلاحًا خارج إطار الدولة، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي أحد بأن يعبث بأمن العراقيين ويسرق مقدراتهم وثرواتهم.

وقال رئيس الحكومة، خلال لقائه بشيوخ العشائر ونواب محافظة النجف في البرلمان العراقي، إن «الحكومة استطاعت إخراج العراق من عزلة دولية ونقلته إلى فضاء من الدعم والانفتاح الدولي، وأن العلاقة بين الأمن والاقتصاد تكاملية وهما ركيزتان أساسيتان للنمو الاقتصادي والازدهار»، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وتعهد باستمرار صولة الفجر التي نفذتها الحكومة لملاحقة الفاسدين قانونيًا دون توقف، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في جهودها في مكافحة الفساد بوصفه خطرًا يؤخر التنمية في العراق، وأن هناك مجاميع مارقة تؤثر على الاستثمار وتبتز المستثمرين.

وأكد الزيدي أن العشائر العراقية كانت وستبقى سندًا للدولة وشريكًا أساسيًا في حفظ أمن البلد وتعزيز وحدته الوطنية.

وكان الزيدي قد وصل إلى مدينة النجف وتفقد عددًا من المشاريع، وشهد عددًا من الفعاليات الاجتماعية والسياسية، كما عقد جلسة اعتيادية للحكومة العراقية.