أدانت سوريا، الثلاثاء، استمرار التوغلات الإسرائيلية في ريفَي محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد، مؤكدة أنها تندرج ضمن سياسات تهدف إلى "فرض واقع غير شرعي بقوة السلاح".

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن التوغلات رافقتها اعتداءات متكررة بحق المدنيين، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، معتبرة أنها تمثل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديدا مباشرا لأمن السكان وسلامتهم.

وأكدت الوزارة أن الاعتداءات والتضييق على الأهالي في أرزاقهم وأراضيهم ومصادر عيشهم تمثل انتهاكا لحقوق السكان واعتداء على حياتهم اليومية وسبل استقرارهم.

وجدّدت دمشق تمسكها بسيادتها على كامل أراضيها ورفضها المساس بحقوق مواطنيها، مؤكدة أن مواصلة هذه الممارسات "لن تمنح الاحتلال أي شرعية على الأراضي السورية".

ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف التوغلات والاعتداءات وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات يقوّض أمن المنطقة واستقرارها ويهدد فرص السلام.

ويأتي البيان عقب قصف إسرائيلي استهدف، ليل الاثنين–الثلاثاء، السهول الزراعية عند أطراف قريتي كويا وعابدين بريف درعا الغربي، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأفادت الوكالة بأن مروحية إسرائيلية قصفت بالرشاشات الثقيلة منزلا في كويا، ما أدى إلى احتراقه ودفع عددا من الأهالي إلى النزوح من القرية.

كما ذكرت أن قوة إسرائيلية توغلت مساء الاثنين في قرية معرية بريف درعا الغربي، وداهمت منازل وفتشتها، واعتدت بالضرب على أحد المواطنين وحطّمت سيارته.

وفي وقت سابق الثلاثاء، جدّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، رفض بلاده الاعتداءات الإسرائيلية والمساس بسيادتها، مؤكدا تمسك دمشق باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والتزامها به.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وسّعت إسرائيل وجودها العسكري في المنطقة العازلة على حدود الجولان السوري المحتل، وتوغلت في مناطق أخرى جنوبي سوريا.