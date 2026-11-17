أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت تركيب أجهزة التوجيه المرتبطة بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد، كما قررت إيقاف تشغيل جميع أجهزة التوجيه من شركة "جونيبر" التي سبق تركيبها.

وجاء هذا القرار بعد أن ربط الفنيون الاضطراب الذي وقع يوم الجمعة الماضي في أنظمة رئيسية لمراقبة الحركة الجوية بأحد أجهزة التوجيه هذه، والذي كان قد تم تركيبه حديثًا في مدينة إل دورادو بولاية أركنساس.

وفي الوقت الراهن، تعتمد إدارة الطيران الاتحادية على أجهزة توجيه أقدم، من شركة "سيسكو"، ظلت تعمل منذ 25 عامًا، لمواصلة تشغيل الشبكة، وذلك بالتزامن مع التحقيق في أسباب المشكلات التي وقعت يوم الجمعة في 17 مركزًا من أصل 22 مركزًا إقليميًا لمراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة.