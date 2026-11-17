أجرى وزير الدفاع الصيني دونج جون زيارة غير معلنة إلى العاصمة الإيطالية روما، لإجراء محادثات مع نظيره الإيطالي جويدو كروزيتو، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين بكين والاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن الزيارة تُعد الأولى لوزير دفاع صيني إلى إيطاليا منذ 18 عاماً، وتأتي في إطار تحركات صينية لتعزيز التواصل مع العواصم الأوروبية في ظل الخلافات بشأن علاقات بكين مع روسيا وإيران، وموقفها من القضايا الأمنية الدولية.

واستقبل كروزيتو نظيره الصيني في مراسم رسمية، وأجرى الجانبان مباحثات وصفها الوزير الإيطالي بالصريحة والودية، تناولت العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت «فاينانشال تايمز» أن الجانبين اتفقا على تعزيز الحوار بين البلدين، بما في ذلك التواصل بين القوات المسلحة، والعمل على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن دونج جون توجه أيضاً إلى مدينة برينديزي جنوبي إيطاليا، حيث كان من المقرر أن يلتقي كبار مسؤولي البحرية الإيطالية على متن السفينة «أتلانتي»، وهي سفينة دعم لوجستي تابعة للبحرية الإيطالية.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين روما وبكين تعقيدات منذ انسحاب إيطاليا عام 2023 من مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي كانت الدولة الوحيدة في مجموعة السبع المشاركة فيها.

وبحسب الصحيفة، يرى محللون أن جولة وزير الدفاع الصيني، التي تشمل اتصالات مع عدد من العواصم الأوروبية، تعكس مساعي بكين للحفاظ على قنوات التواصل مع أوروبا، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية بشأن الدعم الصيني لروسيا، فضلاً عن تداعيات التوترات الدولية على العلاقات الأمنية بين الجانبين.

ومن المتوقع أن تشمل تحركات دونج جون زيارة إلى المملكة المتحدة لإجراء محادثات مع وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ، في إطار جولة دبلوماسية تهدف إلى تعزيز الاتصالات العسكرية الصينية مع الدول الأوروبية.



