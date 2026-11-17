نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، مزاعم عن تخطيط بلاده لمهاجمة العاصمة الأمريكية واشنطن بالأسلحة الكيميائية وبناء قواعد صاروخية تحت السدود، واصفا إياها بأنها "هراء" ودعاية شبكة بالدعاية التي تم ترويجها واتخاذها مبررا لغزو العراق عام 2003.

وقال عراقجي، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "وسائل إعلام موالية لإسرائيل زعمت خلال الـ72 ساعة الماضية أن إيران تخطط لاستخدام أسلحة كيميائية في واشنطن، فيما تبني قواعد صاروخية تحت السدود".

وأضاف: "وفّروا علينا هذه الدعاية التي تشبه دعاية حرب العراق، خصوصا أن البصمات الإسرائيلية واضحة فيها. لا أحد يصدّقها".

والمقصود بمقارنة عراقجي أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن استخدمت اتهامات بامتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل، بينها أسلحة كيميائية وبيولوجية، ضمن مبررات غزو العراق.

وبعد الغزو، لم تعثر فرق التفتيش الأمريكية على المخزونات المزعومة من تلك الأسلحة.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الثلاثاء، نقلت عن 7 مسؤولين أمريكيين أن معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إيران تضع خططا محتملة لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب في واشنطن باستخدام ما يُعرف بـ"قنبلة قذرة" أو سلاح كيميائي.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة على المعلومات الاستخباراتية أن ما رصدته واشنطن "يشير إلى أن طهران تدرس خيارات، وأنه لا توجد أدلة على اتخاذها قرارا بالتنفيذ".

وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين "ما زالوا يناقشون مدى قدرة إيران على تنفيذ مثل هذا المخطط".

وأفاد مصدران للشبكة بأن المعلومات "تضمنت مواقع وأهدافا محددة، ما دفع السلطات الأمريكية إلى إعداد خطط طوارئ".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس، في بيان نقلته الشبكة، إن الولايات المتحدة "تراقب أي تهديدات محتملة، وإنه "لا توجد حاليا تهديدات موثوقة للأراضي الأمريكية".

ويأتي ذلك في ظل تعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي، فيما قال ترامب الأسبوع الماضي إن الحرب ستنتهي "قريبا جدا"، بحسب الشبكة.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ردت عليها طهران بهجمات استهدفت إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

ووقعت واشنطن وطهران، في 18 يونيو، مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر وسط خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ومنذ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران من حين لآخر، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع وتداعياته الإقليمية والدولية.