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أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لنظيره البحريني عبداللطيف الزياني، الثلاثاء، التزام الولايات المتحدة بأمن دول الخليج العربية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان لوزارة الخارجية البحرينية، عقب إعلان المملكة اعتراض وتدمير هجمات جوية إيرانية جديدة، الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن الجانبين بحثا "استمرار الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين، وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها".

وأدان روبيو "الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين"، مؤكدا "التزام الولايات المتحدة بأمن مملكة البحرين وجميع شركائها في الخليج".

وبدوره، أعرب الزياني عن تقدير المملكة "لهذا الموقف الذي يجسّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وأكد أن "الاعتداءات الإيرانية المتكررة تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتهديدًا لأمن المواطنين والمقيمين"، مشيرا إلى أن المملكة "تحتفظ بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا لميثاق الأمم المتحدة".

وكشف الجانبان عن متانة الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البحرين والولايات المتحدة، مشيرين إلى أن هذه الشراكة يعززها تصنيف مملكة البحرين حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى جانب اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل (C-SIPA).

وشددا على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين في مجلس الأمن الدولي وعلى مختلف الأصعدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن تلفزيون البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت هجمات جوية إيرانية، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعتها أو نتائجها.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طائرات مسيرة قتالية استهدفت فجر الثلاثاء منظومة رادارية تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين.

ولم يحدد الحرس الثوري حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم، فيما نفت القيادة المركزية الأمريكية إصابة المنظومة الرادارية، مؤكدة اعتراض مسيرات هجومية أطلقتها إيران باتجاه البحرين.

وفي 11 مارس الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول خليجية والأردن، وطالب طهران بوقفها فورا.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ردت عليها طهران بهجمات استهدفت إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

ومنذ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران من حين لآخر، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع وتداعياته الإقليمية والدولية