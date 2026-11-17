كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي في ألمانيا أن نسبة الألمان الراضين عن أداء الحكومة الاتحادية لم تعد تتجاوز 12% فقط.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" لأبحاث الرأي لصالح برنامج "مؤشر الاتجاهات" الذي تقدمه قناتا "آر تي إل" و"إن تي في"، فإن نسبة الألمان غير الراضين عن أداء حكومة المستشار فريدريش ميرتس بلغت 86%، وهي أعلى نسبة تُسجل على الإطلاق.

وفي الاستطلاع السابق الذي أجراه المعهد في يوليو الماضي، كانت نسبة المواطنين الراضين عن أداء الحكومة لا تزال تبلغ 18%.

وجاء تقييم المواطنين لأداء المستشار ميرتس بالسوء نفسه، إذ لم تتجاوز نسبة الراضين عن أدائه 12% أيضا، وفقا للاستطلاع. ومع ذلك، ارتفعت هذه النسبة بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة بالأسبوع الماضي.

ويضاف إلى ذلك أن أغلبية المواطنين يرون أن المستشار يفتقر إلى قوة القيادة.

فبحسب الاستطلاع، يعتقد 62% أنه لا يستطيع فرض مواقفه داخل الائتلاف الحاكم.

وكان المستشار السابق أولاف شولتس سجل نسبة مماثلة في أغسطس 2023، إذ رأى 63% من المشاركين آنذاك أنه يفتقر إلى قوة القيادة.

ولقياس آراء المواطنين بشأن أداء الحكومة الاتحادية، استطلع المعهد رأي 1002 شخص خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري.

أما الموضوعات الأخرى التي تناولها برنامج "مؤشر الاتجاهات"، فقد شمل استطلاع رأي 2501 شخص خلال الفترة من 10 إلى 16 من نفس الشهر.

وأعرب 63% من المشاركين في الاستطلاع عن استيائهم من الخلافات المستمرة بين طرفي الائتلاف الحاكم، وهما الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي المقابل، أبدى 31% من المشاركين تفهمهم لهذه الخلافات، وهي نسبة أقل من تلك التي سُجلت خلال فترة الائتلاف الحاكم السابق.

ففي أغسطس 2023، أثارت الخلافات داخل الحكومة التي ضمت آنذاك الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر استياء 61% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بينما أبدى 35% تفهما لها.

ويرى نصف المواطنين حاليا أن الحكومة الائتلافية الحالية عاجزة عن العمل، في حين لا يزال 47% يعتقدون أنها قادرة على أداء مهامها.

وفي الوقت نفسه، لا تثق أغلبية تبلغ 57% من المواطنين في قدرة أي حزب سياسي على حل المشكلات التي تواجه ألمانيا، وهي نسبة تقل بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وفي استطلاع الرأي بشأن نوايا التصويت في الانتخابات البرلمانية، تراجع تقدم حزب "البديل من أجل ألمانيا" على الاتحاد المسيحي من 7 إلى 5 نقاط مئوية، بحسب "مؤشر الاتجاهات"، حيث حصل حزب "البديل" على تأييد 26% من الناخبين، بانخفاض بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما ارتفعت نسبة مؤيدي الاتحاد المسيحي بمقدار نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 21%.

واستقرت نسب التأييد لكل من حزب الخضر عند 16%، والحزب الاشتراكي عند 13%، وحزب اليسار عند 11%.

كما ظلت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحر دون تغيير عند 4%، أي أقل من عتبة الـ5% اللازمة لدخول البرلمان. ووفقا للاستطلاع، تبلغ حاليا نسبة الممتنعين عن التصويت والمترددين 25%.

وتكتنف استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات عمومًا حالة من عدم اليقين.

ومن بين العوامل التي تجعل مهمة معاهد أبحاث الرأي أكثر صعوبة تراجع ارتباط الناخبين بالأحزاب واتخاذ القرارات الانتخابية في وقت متأخر بصورة متزايدة، وهو ما يعقد عملية ترجيح البيانات التي جرى جمعها.

وبوجه عام، تعكس استطلاعات الرأي صورة توجهات الناخبين وقت إجراء الاستطلاع فقط، ولا تمثل توقعًا لنتائج الانتخابات.