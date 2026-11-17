تحدث علي ماهر، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أسباب التعادل السلبي أمام مالاوي، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، مشيرًا إلى أن أرضية الملعب أثرت على أداء اللاعبين وصعّبت مهمتهم خلال اللقاء.

وأوضح علي ماهر، في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب المباراة، أن المنتخب المصري قدم أداءً مميزًا من الناحية التكتيكية، معربًا عن رضاه عما تحقق خلال المعسكر الحالي بشكل عام.

وأشار مدرب المنتخب إلى أن حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية سيكون خلال المواجهة المقبلة، والمقرر إقامتها في شهر مارس المقبل، مؤكدًا أهمية الاستعداد الجيد للمرحلة القادمة.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، خلف منتخب أنجولا المتصدر برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الأخير الفوز على جنوب السودان.

في المقابل، يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.