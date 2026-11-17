فتح النجم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب ريال مدريد الإسباني، النار على جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عقب الأزمة التي شهدتها الفترة الأخيرة، معلنًا قراره الانسحاب من معسكر المنتخب الوطني.

وكشف سيلفا، عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، عن أسباب قراره، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال المباراة الأخيرة أمام الدنمارك، إلى جانب تصريحات المدير الفني، دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وقال اللاعب البرتغالي: «بعد ما حدث في المباراة الأخيرة ضد الدنمارك وتعليقات جورجي جيسوس، اتخذت قرار الانسحاب من معسكر المنتخب الوطني».

وأضاف في رسالة أثارت الجدل: «ستظهر الحقيقة، وفي الوقت المناسب سأكشف للشعب البرتغالي بالضبط ما حدث والأسباب الحقيقية وراء قراري».

وشدد سيلفا على جاهزيته البدنية الكاملة، نافيًا أن يكون قرار الانسحاب مرتبطًا بأي إصابة، حيث أوضح: «أنا جاهز بدنيًا تمامًا، وهذا الأمر لا علاقة له بالإصابة إطلاقًا».

وفي ختام رسالته، تمنى لاعب ريال مدريد التوفيق لمنتخب بلاده وزملائه خلال المرحلة المقبلة، لكنه استثنى برونو فرنانديز من رسالته، قائلًا: «باستثناء برونو فرنانديز، هو يعرف السبب».

واللافت أن برناردو سيلفا حذف المنشور من حسابه على إنستجرام بعد دقائق قليلة من نشره، دون تقديم توضيح إضافي بشأن أسباب قراره أو طبيعة الخلاف.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الجدل داخل المنتخب البرتغالي، خاصة بعد الأنباء المتعلقة بوجود خلافات مع المدير الفني جورجي جيسوس، ما يفتح الباب أمام مزيد من التكهنات بشأن مستقبل العلاقة بين الجهاز الفني وعدد من نجوم المنتخب.