وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المرحلة الثانية من مجمع مصانع هاير مصر بمدينة العاشر من رمضان، بأنه مشروع عملاق.

وأضاف مدبولي في كلمته خلال افتتاح المرحلة الثانية من مجمع مصانع هاير مصر، أن الشركة كانت من أوائل الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية عام 2022.

وأوضح أن افتتاح المرحلة الثانية من المجمع الصناعي يأتي استكمالًا لمسيرة النجاح التي حققتها الشركة منذ افتتاح المرحلة الأولى من المجمع بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال احتفالية عيد العمال في مايو 2024.

وأشار إلى أن افتتاح المرحلة الثانية يأتي بعد أقل من سنتين من افتتاح المرحلة الأولى، مؤكدًا أنه باكتمال المرحلتين، فإن المشروع يشمل خطوط إنتاج شاشات وغسالات وأجهزة تكييف منزلي وأجهزة التكييف المركزي منخفض الضغط، ومصنعًا للصناعات المغذية والمكملة والثلاجات والفريزر.

وشدد على أهمية هذه الصناعات من ناحية تحقيق التوطين لهذه الصناعة القوية، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تعتمد في السابق على الاستيراد بنسبة كبيرة من الخارج.

ولفت إلى أن الدولة تشهد حاليًا توطين العديد من المنتجات، موضحا أن التصدير للخارج يجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا تحت شعار «صنع في مصر».

ويذكر أن حجم الاستثمارات بمجمع «هاير مصر» الصناعي يصل إلى نحو 185 مليون دولار.

ونجحت المرحلة الأولى من المجمع في التصدير لأكثر من 10 دول، وتستعد الشركة من خلال المرحلة الثانية لإطلاق صادراتها إلى عدد من الأسواق العربية والإفريقية لتعزيز حضور المنتج المصري دوليًا.