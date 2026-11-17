قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمد رضا محسني ثاني، الثلاثاء، إن طهران سترد بالمستوى نفسه إذا استخدمت الولايات المتحدة سلاحا نوويا ضد بلاده.

واعتبر محسني ثاني في تصريحات لموقع "خبر فوري" الإيراني، أن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجعل جميع الاحتمالات واردة، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت التدابير اللازمة.

وأعرب عن تشاؤمه الشديد إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، قائلا إن بلاده لا تحمل توقعات إيجابية في هذا الشأن.

وأوضح محسني ثاني أن مسارا دبلوماسيا قد يصبح ممكنا إذا خلصت الإدارة الأمريكية، عقب هزيمتها الانتخابية، إلى أن الحرب لم تعد تحقق لها أي فائدة وتخلّت عن سياساتها السابقة.

وأضاف أن طهران اتخذت الاستعدادات اللازمة تحسبا لهجوم عسكري محتمل.

وأكد أنه "إذا أقدمت الولايات المتحدة على استخدام سلاح نووي، فسيكون رد إيران على المستوى نفسه".

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في دول بالمنطقة، قبل أن تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع.