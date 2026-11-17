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طالبت البحرين، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات "حازمة ورادعة" لإلزام إيران بوقف هجماتها على المملكة، وتعويض الأضرار الناجمة عنها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية البحرينية، عقب إعلان المملكة اعتراض وتدمير هجمات جوية إيرانية جديدة، الثلاثاء.

وأعربت الوزارة عن إدانتها الشديدة لاستمرار "الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي المملكة".

واعتبرت أن تلك الهجمات "تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البحرين وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ومخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

وأشادت الوزارة بـ"كفاءة قوة دفاع البحرين، وجاهزيتها في التصدي للهجمات وإحباطها".

وأكدت احتفاظ المملكة "بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

ودعت الخارجية البحرينية، مجلس الأمن إلى "اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لهجماتها، والكف عن انتهاك سيادة الدول والتدخل في شئونها الداخلية".

وطالبت "بوقف تهديداتها لحركة الملاحة البحرية والجوية، ودعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة"، في إشارة إلى جماعة الحوثي في اليمن.

كما شددت على ضرورة "مساءلة إيران عن هجماتها، وإلزامها بجبر الأضرار الناجمة عنها، بما في ذلك دفع التعويضات، وفقا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن تلفزيون البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت هجمات جوية إيرانية، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعتها أو نتائجها.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طائرات مسيرة قتالية استهدفت فجر الثلاثاء منظومة رادارية تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين.

ولم يحدد الحرس الثوري حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم، فيما نفت القيادة المركزية الأمريكية إصابة المنظومة الرادارية، مؤكدة اعتراض مسيرات هجومية أطلقتها إيران باتجاه البحرين.

وفي 11 مارس الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول خليجية والأردن، وطالب طهران بوقفها فورا.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ردت عليها طهران بهجمات استهدفت إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

ومنذ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران من حين لآخر، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع وتداعياته الإقليمية والدولية