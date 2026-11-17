أعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، إجلاء 24 شخصا من طاقم ناقلة غاز إثر اندلاع حريق على متنها قبالة سواحل محافظة مسندم شمالي البلاد، فيما أفادت تقارير دولية بتعرض السفينة لهجوم في مضيق هرمز.

وقال مركز الأمن البحري العماني، في بيان، إنه نسق مع البحرية السلطانية العمانية وشرطة خفر السواحل عملية إجلاء 24 فردا من طاقم الناقلة «تارا غاز»، التي ذكر أنها ترفع علم بنما.

وأوضح أن الحريق اندلع على متن الناقلة على بعد ميلين بحريين من سواحل محافظة مسندم، مشيرا إلى استكمال عملية الإجلاء وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لأفراد الطاقم.

ولم يحدد المركز أسباب الحريق أو حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة.

وفي المقابل، تحدثت تقارير إعلامية، الثلاثاء، عن تعرض ناقلة الغاز «تارا غاز» لإصابة بمقذوف قبالة سواحل خصب العمانية، ما دفع طاقمها إلى مغادرتها.

فيما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، على بعد نحو 7 أميال بحرية شمال خصب، ما أدى إلى تعطلها واندلاع حريق في غرفة المحركات.

كما أعلنت وزارة الخارجية الهندية، الثلاثاء، أن 21 من أصل 24 بحارا هنديا على متن الناقلة وصلوا بسلام إلى اليابسة في خصب، فيما نقل اثنان مصابان إلى المستشفى، ولا يزال بحار هندي في عداد المفقودين.

وأدانت نيودلهي استهداف الناقلة، مؤكدة أن سفارتها في مسقط تتابع عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات العمانية.

ولم تتضح على الفور أسباب التباين بين البيانات المتعلقة بعدد أفراد الطاقم الذين جرى إجلاؤهم.

وفي 12 نوفمبر الجاري، أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات العمانية راجعت إجراءات التعامل مع حوادث بحرية في مياه محافظة مسندم، بما يشمل مراقبة المخاطر البيئية والتلوث المحتمل.

وتطل محافظة مسندم على مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان، ويعد من أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميا.

وتشهد المنطقة توترات أمنية متصاعدة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، وما أعقبها من هجمات إيرانية وتوترات أثرت على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ضمن المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع بين واشنطن وطهران.