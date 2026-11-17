قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، إن على إسرائيل أن تدرك أنها لا تستطيع ضمان أمنها عبر إلحاق الضرر بجيرانها، وأن تتخلى عن هذه السياسة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة أنقرة.

وأوضح فيدان أن إسرائيل تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في سوريا والمنطقة، معتبرا أن هذه الأنشطة تهدد أيضا منظومة الأمن والترابط الإقليمي التي تسعى تركيا إلى إرسائها.

وأضاف: "على إسرائيل أن تدرك أن الإضرار بجيرانها لن يحقق لها الأمن، وأن تتخلى عن هذه السياسة".

وتابع: "أمن أي دولة لا يمكن أن يُبنى على زعزعة استقرار جيرانها".

ودعا فيدان إسرائيل إلى وقف هجماتها على جنوبي سوريا، والعمل على إرساء ترتيبات أمنية تستند إلى اتفاق فصل القوات لعام 1974.

وتشهد مناطق جنوبي سوريا، ولا سيما محافظتا القنيطرة ودرعا، توغلات إسرائيلية متكررة تشمل إقامة حواجز عسكرية، وتفتيش منازل، واعتقال مدنيين.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وسعت إسرائيل وجودها العسكري في المنطقة العازلة على حدود الجولان السوري المحتل، وتوغلت في مناطق أخرى جنوبي سوريا.

ويأتي ذلك رغم اتفاقية فصل القوات الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، التي تنص على إنشاء منطقة عازلة تشرف عليها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

** إسرائيل تعرقل مساعدات غزة

وقال فيدان، إن هجمات إسرائيل وأعمالها المزعزعة للاستقرار تمتد إلى ما وراء سوريا، مشيرا إلى أنها تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تقديم أي مبرر، في انتهاك للقانون الدولي.

وأضاف أن وقف هذه الانتهاكات وفتح الطريق أمام حل عادل ودائم في المنطقة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن تركيا من بين أكثر الدول تقديما للمساعدات الإنسانية العينية إلى غزة، مؤكدا أنها تسخّر جميع إمكاناتها لإيصال المساعدات التي يحتاج إليها سكان القطاع.



