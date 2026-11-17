قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفلبينية مانيلا، إن جنودا من فرنسا ودول أخرى موجودون في أوكرانيا منذ "أكثر من نصف عام"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح لافروف أن موسكو سبق أن وجّهت تحذيرات إلى "الدول المعنية" عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة.

وقال للصحفيين إن الأمر لم يعد يقتصر على مجرد تقديم المساعدات لأوكرانيا، بل أصبح يشكّل "انخراطًا مباشرًا في الحرب".

وأضاف أن روسيا تعتبر المساعدة في تحديد الأهداف أو توفير بيانات الأقمار الاصطناعية شكلًا من أشكال المشاركة المباشرة في الحرب.

وكانت هيئتا البث الفرنسيتان "آر إف آي" و"فرانس 2" قد أفادتا، نقلًا عن مصادر لم تسمّها، بوجود جنود فرنسيين في أوكرانيا ضمن مهمة سرية تُعرف باسم "فوليا".

ووفقًا للتقارير، تتمثل مهمة هؤلاء الجنود في تدريب القوات الأوكرانية وتوفير المعدات لها، وليس المشاركة في العمليات القتالية.

ولم تؤكد باريس رسميًا وجود هذه المهمة.

وحذرت موسكو مرارًا الداعمين الغربيين لأوكرانيا من نشر قوات عسكرية على أراضيها، مؤكدة أنها ستعتبر هؤلاء الجنود أهدافًا عسكرية مشروعة.

ودار نقاش في تسجيل مسرّب لمؤتمر هاتفي جرى تداوله ونشره لاحقًا في فبراير 2024 بين ضباط في الجيش الألماني، بشأن وجود أفراد عسكريين بريطانيين على الأرض في أوكرانيا.

وقبيل ذلك، أبدت بريطانيا انزعاجها من تصريحات المستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، التي فُسّرت من جانب البعض على أنها تشير إلى مساعدة أفراد بريطانيين وفرنسيين لأوكرانيا في تشغيل صواريخ كروز من طرازي "ستورم شادو" و"سكالب"، التي زوّدت الدولتان كييف بها.

وقالت بريطانيا حينها إن استخدام أوكرانيا صواريخ "ستورم شادو"، بما في ذلك تحديد الأهداف، يقع ضمن مسؤولية القوات المسلحة الأوكرانية.

وتواصل أوكرانيا الدفاع عن نفسها في مواجهة العملية الروسية الشاملة منذ فبراير 2022، بدعم عسكري ومساعدات أخرى واسعة النطاق من الدول الغربية.