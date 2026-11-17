فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مواجهة سيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ونجح منتخب الكونغو الديمقراطية في التقدم بالنتيجة خلال الشوط الأول، بعدما سجل جونيور كاديلي الهدف الأول في الدقيقة 27، مستفيدًا من تمريرة كيفن بيدرو، لينتهي الشوط بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وظل المنتخب الكونغولي متقدمًا حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يتمكن ألي كونتيه من خطف هدف التعادل لسيراليون في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليحرم الضيوف من العودة بالنقاط الثلاث.

وتسبب هذا التعادل في تأجيل صعود الكونغو الديمقراطية رسميا لكأس الأمم.

ورفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 10 نقاط، ليواصل انفراده بصدارة المجموعة، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادلًا، فيما حصد منتخب سيراليون نقطته الأولى في التصفيات، ليظل في المركز الأخير بجدول الترتيب.