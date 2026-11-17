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عقدت اللجنة الفنية لكرة القدم بالنادي المصري اجتماعها الأول، برئاسة إسماعيل يوسف، المدير الرياضي للنادي، وذلك لوضع أسس العمل، وتوزيع المهام، ورسم خريطة طريق لدعم قطاع كرة القدم بالنادي.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من حسام غويبة، وعمرو الدسوقي، وكريم ذكري، ومحمود عبد الحكيم، وهم من نجوم النادي السابقين، وأصحاب الخبرات الكروية.

ويقتصر دور اللجنة على تقديم الدعم الفني والمعنوي الكامل للأجهزة الفنية لمختلف فرق النادي، وفي مقدمتها الفريق الأول لكرة القدم.

كما ستتواجد اللجنة بصفة دائمة خلال مباريات الفريق الأول، لتقديم الدعم المعنوي لجميع أفراد الفريق، ومساندتهم بما يسهم في توفير الأجواء المناسبة لتحقيق النتائج المرجوة.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها الفنية مباشرة إلى إدارة النادي، برئاسة كامل أبو علي، لتكون مرجعاً استشارياً في اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع كرة القدم.

وفي السياق ذاته، يجري حالياً الإعداد لتأسيس لجنة «الاسكاوتنج» (اكتشاف المواهب)، التي ستتولى مهام البحث عن العناصر الواعدة، وتحليل الأداء والبيانات، في خطوة تستهدف مواكبة أحدث النظم والأساليب المتبعة في أندية القمة.