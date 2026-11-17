أكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، أنه لا مكان للسلاح المنفلت في العراق، مثلما لا مكان للفساد، وأن الحكومة لن تتراجع عن تحقيق الأهداف التي حددها المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي.

وقال الزيدي خلال اجتماع مع القيادات الأمنية في محافظة النجف: «إن الأمن يمثل أساسا مهما للتنمية والاقتصاد، ولا يمكن تحقيق الخدمات أو المضي بمشاريع التنمية من دون استقرار أمني»، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وطالب الأجهزة الأمنية بـ«التصدي الحازم للحالات المشبوهة، وعدم التهاون مع أي تجاوزات من شأنها تعكير صفو الأمن، والحفاظ على حالة الاستقرار التي تنعم بها محافظة النجف، وتعزيز الجهود الأمنية للحفاظ عليها».

وشدد الزيدي على أن «الحكومة ماضية بقوة في تصحيح المسارات الخاطئة التي أفضت إلى تداعيات سلبية في الواقع العراقي».

وكان الزيدي قد تعهد بملاحقة كل من يحمل سلاحا خارج إطار الدولة، وألا يسمح لأي أحد بأن يعبث بأمن العراقيين ويسرق مقدراتهم وثرواتهم.

وقال رئيس الحكومة، خلال لقائه بشيوخ العشائر ونواب محافظة النجف في البرلمان العراقي، إن «الحكومة استطاعت إخراج العراق من عزلة دولية ونقلته إلى فضاء من الدعم والانفتاح الدولي.

وأوضح أن العلاقة بين الأمن والاقتصاد تكاملية، وهما ركيزتان أساسيتان للنمو الاقتصادي والازدهار»، بحسب البيان.

وتعهد باستمرار «صولة الفجر» التي نفذتها الحكومة لملاحقة الفاسدين قانونيا دون توقف، مؤكدا أن الحكومة ماضية في جهودها في مكافحة الفساد بوصفه خطرا يؤخر التنمية في العراق، وأن هناك مجاميع مارقة تؤثر على الاستثمار وتبتز المستثمرين.

وأكد الزيدي أن العشائر العراقية كانت وستبقى سندا للدولة وشريكا أساسيا في حفظ أمن البلد وتعزيز وحدته الوطنية.

وكان الزيدي قد وصل إلى مدينة النجف، وتفقد عددا من المشاريع، وشهد عددا من الفعاليات الاجتماعية والسياسية، كما عقد جلسة اعتيادية للحكومة العراقية.