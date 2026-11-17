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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، تنفيذ هجومين بخمس طائرات مسيرة استهدفا محطتي ضخ نفط على خط أنابيب "شرق - غرب" غربي العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن قوات الجماعة "نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا محطتي الضخ رقم 8 و9" على خط أنابيب خط أنابيب "شرق - غرب" غربي الرياض.

وأوضح أن العملية الأولى "استهدفت محطة الضخ رقم 9 على مرحلتين باستخدام ثلاث طائرات مسيرة".

وأضاف أن العملية الثانية "استهدفت محطة الضخ رقم 8 على الخط ذاته باستخدام طائرتين مسيرتين".

وادعى سريع أن الهجومين حققا "إصابات دقيقة ومباشرة"، وأسفرا عن اندلاع "حرائق كبيرة" في الموقعين المستهدفين.

ولم يقدم المتحدث العسكري تفاصيل إضافية بشأن توقيت تنفيذ الهجومين أو حجم الأضرار الناجمة عنهما.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة إعلان الحوثيين بشأن إصابة المحطتين واندلاع الحرائق.

ولم تعلق السعودية على ما أوردته جماعة الحوثي، غير أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية بمنطقة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، في بيان مقتضب نشره عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن قوات التحالف تمكنت من "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية".

ولم يقدم بيان المالكي تفاصيل إضافية بشأن موقع اعتراض المسيرة أو وقوع أضرار جراء اعتراض المسيرة.

ويمتد خط أنابيب النفط "شرق - غرب" عبر الأراضي السعودية من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ويتيح نقل النفط الخام وتصديره دون المرور بمضيق هرمز.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد المواجهات بين السعودية وجماعة الحوثي منذ تجدد القتال في اليمن خلال العام الجاري.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في مواجهة جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من شمال البلاد.