دعت الحكومة الألمانية، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في تركيا، بالاشتراك مع حكومات أكثر من اثنتي عشرة دولة أخرى، إلى الإسراع في التخلي عن مصادر الطاقة المسببة للضرر بالمناخ، وهي النفط والغاز والفحم.

وقالت وزيرة البيئة الإسبانية سارة آجيسين في أنطاليا: "هذا الأمر ممكن التنفيذ، بل يجب تنفيذه".

وأضافت: "لا يستطيع العالم الانتظار، وكذلك مجتمعاتنا".

وأوضحت أن المواطنين ينتظرون تحركا سياسيا سريعا، في ظل معاناتهم المتزايدة من حرائق الغابات وموجات الحر والفيضانات والجفاف.

وقالت: "هم من يدفعون ثمن الاعتماد على الوقود الأحفوري".

ووفقا لتصريحاتها، ستقدم إسبانيا خطة زمنية محددة للتخلي التدريجي عن مصادر الطاقة الأحفورية.

وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، أعلنت أيضا دول الاتحاد الأوروبي، الدنمارك والبرتغال ولوكسمبورج، اعتزامها تقديم خطط مماثلة.

وحتى الآن، كانت فرنسا وهولندا وألمانيا هي الدول الوحيدة التي قدمت خططاً من هذا القبيل لدى الأمم المتحدة.

ومثلت الحكومة الألمانية في المؤتمر الصحفي وكيلة وزارة البيئة هايكه هين، التي رحبت من على المنصة، إلى جانب الوزراء الآخرين، بالإعلانات الصادرة عن الدول المشاركة.

وكان المجتمع الدولي قد اتفق بالفعل خلال مؤتمر المناخ عام 2023 في دبي على التخلي التدريجي عن النفط والفحم والغاز، لكنه لم يحدد بصورة أكثر تفصيلا موعد تنفيذ ذلك أو آلياته، ولم يحدث ذلك أيضا خلال قمة العام الماضي في البرازيل.

وفي أبريل الماضي، أجرت 57 دولة، من بينها ألمانيا، مشاورات في مؤتمر خاص حول سبل إنجاح عملية التخلي عن الوقود الأحفوري بشكل ملموس.

وفي مؤتمر "كوب 31" للمناخ، المنعقد حاليا في أنطاليا، يخشى مراقبون من أن تعرقل أطراف نافذة اتخاذ قرارات طموحة في هذا الصدد.

وتشمل هذه الأطراف النافذة روسيا والهند إلى جانب البلدان العربية المنتجة للنفط.

وقالت وزيرة المناخ الدنماركية سميرة ناوا إن الاعتماد على الوقود الأحفوري يمثل السبب الرئيسي لمعظم التحديات العالمية.

وأضافت أن التخلي عن هذه المصادر يتعلق بالمناخ، "لكن الأمر يرتبط بالقدر نفسه بأمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها والحرية".

وتابعت ناوا أن الخطة الزمنية الدنماركية تتضمن موعدا نهائيا لوقف إنتاج النفط والغاز محليا بحلول عام 2050، وإنهاء استخدام الفحم بحلول عام 2028، إلى جانب الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي المقدم للوقود الأحفوري بحلول عام 2030.