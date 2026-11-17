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أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين، باعتبارها انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوّض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

وجددت الجامعة تضامنها الكامل مع البحرين، ودعمها لما تتخذه من إجراءات وتدابير، وفقاً للقانون الدولي، لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدةً أن أمن البحرين واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

ودعت الجامعة إلى الوقف الفوري لهذه الإعتداءات وامتثال إيران الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، كما دعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ القرار، بما يحفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.