قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين يُعد من أبرز المؤتمرات الدولية المعنية بصناعة التأمين في منطقة شرق المتوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 32 دولة، إلى جانب كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين في المنطقة.

وأوضح السبكي، خلال حوار خاص على قناة «إكسترا نيوز»، أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لاستعراض إنجازات الدولة المصرية في مجال التأمين الطبي بصفة عامة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل بصفة خاصة، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ المنظومة والتوسع في تطبيق التغطية الصحية الشاملة، مع استكمال المرحلة الأولى التي شملت 6 محافظات، والبدء في المرحلة الثانية بمحافظة المنيا.

وأضاف أن شركات التأمين الطبي الخاص تمثل الجناح الثاني لمنظومة التغطية الصحية في مصر، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون معها، سواء الشركات الوطنية أو فروع الشركات الأجنبية، بما يسهم في زيادة اندماجها في منظومة التأمين الصحي، وتعزيز استثماراتها في القطاع الطبي المصري.

وأشار إلى أن الملتقى يتيح فرصة للتواصل مع الشركات الأجنبية المتخصصة في تأمين العلاج للسائحين، بما يدعم جهود الهيئة في تنشيط السياحة العلاجية، خاصة أن مستشفى شرم الشيخ الدولي يُعد أحد أبرز روافد هذا النشاط داخل الهيئة.

وكشف عن توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون على هامش الملتقى مع شركات أجنبية متخصصة في التأمين الصحي للسائحين، إلى جانب شركات إدارة الخدمات الصحية (HMO)، وشركات الوساطة وإدارة خدمات التأمين الطبي (TPA)، بهدف تنشيط هذا الملف وتعزيز التعاون مع مستشفيات الهيئة.

وحول انعكاس هذه الشراكات على تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية، أكد السبكي أن السياحة العلاجية تمثل مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي، موضحًا أن إيرادات هذا القطاع بلغت في المتوسط نحو 10 ملايين دولار خلال السنوات الماضية، وتُعاد الاستفادة منها في تطوير البنية التحتية بالمحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث التجهيزات والمعدات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

ولفت إلى أن توفير مصادر للنقد الأجنبي يسهم في دعم قدرة الدولة على استيراد أحدث المعدات الطبية والخامات الدوائية، بما ينعكس على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى المصريين، فضلًا عن تعزيز استدامة تمويل المنظومة الصحية.