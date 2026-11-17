تلقى منتخب مصر الأولمبي خسارة أمام نظيره الياباني بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، في المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب بتروسبورت.

وأقيمت المباراة في ختام معسكر المنتخب الأولمبي، الذي يأتي ضمن خطة الإعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمقرر أن تستضيفها مصر أواخر العام المقبل.

وشهد اللقاء محاولات من المنتخبين للوصول إلى الشباك، لكنهما فشلا في تسجيل أي أهداف طوال الوقت الأصلي، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح المنتخب الياباني بنتيجة 4-2.

وكان حمادة صدقي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قد أعلن التشكيل الأساسي للمباراة، والذي ضم كلًا من:

عبد المنعم تامر، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، مهاب سامي، محمد مدحت، سليم طلب، تيبو جابريل، محمد عصام، عمر معوض، محمد رأفت، ومروان حجي.

وتأتي هذه المواجهة ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، التي تؤهل المنتخبات للمنافسة على بطاقات التأهل إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.