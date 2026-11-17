- شريف باشا: توزيع عادل للأطقم الطبية واستراتيجية واضحة لوزارة الصحة حتى 2032

أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا، مجموعة من التوصيات الحازمة في ختام اجتماعها، والتي استهدفت تنظيم ملف تكليف أعضاء الأطقم الطبية وتحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي.

وشملت التوصيات التأكيد على ضرورة تغطية نسب التكليف المطلوبة لكل جهة خارجية، مع تفعيل آلية مرنة تتيح إمكانية تبديل التكليف بين المحافظات بناءً على الاحتياجات الفعلية والعاجلة لكل قطاع.

وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة بإعداد دراسة قانونية شاملة لآلية التكليف تربط بين نسب القبول في مختلف كليات الأطقم الطبية والنسبة الكلية للقبول على مستوى الجمهورية، على أن يتم موافاة اللجنة بنتائجها في أقرب وقت.

وشددت على ضرورة إعداد استراتيجية وضوابط محددة تلتزم بها وزارة الصحة والسكان حتى سنة 2032 لضمان استقرار ودمج خريجي كليات الطب والتمريض في المنظومة الصحية بكفاءة تامة.

وفيما يتعلق بالملفات العاجلة، ألزمت اللجنة وزارة الصحة والسكان بالسرعة في الانتهاء من استكمال تكليف دفعة 2023 وفقاً للنسب المتفق عليها، مع منح الأولوية لمحافظات الاحتياج عبر تعديل التكليف أولاً.

وجاء من أبرز التوصيات ضرورة التزام الوزارة بطرح آلية محوكمة وممنهجة لإمكانية البدل بين المكلفين في محافظاتهم بحد أقصى بنهاية شهر يناير 2027، وذلك بناءً على التصريحات الرسمية الصادرة عن الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية.

وتأتي هذه المخرجات في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة الصحة برئاسة الدكتور شريف باشا لحل أزمة التكاليف الطبية، ودعم الأطقم العاملة في القطاع الصحي، وضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.