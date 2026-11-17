أكد الإعلامي أحمد موسى، أهمية انعقاد الحوار الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي مع مصر بمشاركة 80 من كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التموين الدولية.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن انعقاد مثل هذه الفعاليات لا يمكن أن تعقد في دولة إلا وهي مستقرة وفي حالة اقتصادية واستثمارية جيدة.

وأضاف أن مصر تتعرض لحملات تضليل، وتابع: «فيه حملات تضليل ضد الدولة، وهذه الحملات هدفها أن تجعل المواطن طوال الوقت تحت الضغط».

واستكمل: "الناس دي لا يمكن تيجي مصر وتاخد يومين أو 3 أيام من وقتها علشان تقعد مع بلد اقتصادها منهار".

وأكد أن انعقاد مثل هذه اللقاءات يؤكد أن مصر تمضي على الطريق الصحيح، وتواصل طريق الإصلاح، ومن ثم تأتي الشركات إلى مصر، ويجلس مسئولوها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتبادل الحديث عن الوضع الاقتصادي والإجراءات التي تتخذها الدولة.

وأكد موسى أهمية جذب مثل هذه الاستثمارات إلى مصر بما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.