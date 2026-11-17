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وصف الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ووزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج، الهجوم الأوكراني على الجسر الذي شيدته روسيا والمؤدي إلى شبه جزيرة القرم بأنه مناورة دفاعية مشروعة وضرورية.

وقال روته: "أعتقد أنه من المهم أن تدافع أوكرانيا عن نفسها"، مضيفا أن ذلك يشمل مهاجمة المراكز اللوجستية.

وتابع ستريتينج أن الهجوم كان "مثالا آخر على براعة أوكرانيا وتصميمها المطلق على الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الروسي".

وأضاف: "نقف إلى جانب أوكرانيا في قيامها بذلك".

وكان الاثنان يتحدثان على هامش اجتماع "مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية" في بروكسل.

وهاجم الجيش الأوكراني جسر القرم الاستراتيجي، المعروف أيضا باسم جسر كيرتش، مما أدى إلى انهيار القوس الرئيسي للجسر البري وجزء من رصيفه.

ويربط الجسر، الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا، البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014، ويعد طريق إمداد رئيسيا للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا.

وتعتبر أوكرانيا الجسر منشأة غير قانونية شيدت على أراضيها، وقد سعت مرارا وتكرارا إلى تدميره لعرقلة الإمدادات الروسية.