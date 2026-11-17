منعت قاضية اتحادية، اليوم الثلاثاء، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تقييد أنواع التدريب الداخلي ​وفرص التدريب العملي الأخرى المتاحة للطلبة الأجانب الملتحقين بالجامعات ‌الأمريكية بموجب تأشيرات.

وأصدرت القاضية الاتحادية جوليا كوبيك في بوسطن أمرا قضائيا يمنع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من تنفيذ توجيهين صدرا في أغسطس قالت ​منظمات معنية بالتعليم العالي إنهما عطلا على نحو مفاجئ فرص ​تدريب الطلاب الأجانب بأنحاء الولايات المتحدة.

وأصدرت كوبيك، التي عينها الرئيس ⁠الديمقراطي السابق جو بايدن، حكمها في دعوى قضائية رفعتها الشهر ​الماضي أربع منظمات منها رابطة الجامعات الأمريكية وتحالف رؤساء الجامعات المعني ​بالتعليم العالي والهجرة، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وهذا أحدث انتصار لمن يطعنون في قرارات إدارة ترامب المتشددة بشأن الهجرة، ومنها فرض قيود على حاملي تأشيرات الطلبة.

وألغى قاض اتحادي ​آخر في بوسطن أمس الاثنين قرارا جديدا كان سيحد من ​المدة التي يمكن للطلاب الأجانب البقاء فيها في الولايات المتحدة دون التقدم بطلبات ‌لتمديد ⁠الإقامة.

وأحجمت وزارة الأمن الداخلي عن التعليق.

ودفعت المنظمات المعنية بالتعليم في القضية المعروضة أمام القاضية كوبيك بأن وزارة الأمن الداخلي شددت إلى حد بعيد القواعد التي نظمت لأكثر من 35 عاما مشاركة الطلاب ​الدوليين في برامج ​التدريب الداخلي ⁠والتدريب العملي الأخرى من خلال برنامج يُعرف باسم (التدريب العملي المنهجي).

وقالت المنظمات إن الطلبة الأجانب كان بإمكانهم ​تاريخيا المشاركة في برامج التدريب الداخلي وفرص التدريب التي ​تصرح ⁠بها المؤسسات التعليمية ما دامت مرتبطة مباشرة بمجال دراستهم وتشكل جزءا لا يتجزأ من المنهج الدراسي المعتمد.

وأظهرت بيانات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ⁠أن شركتي ​أمازون وتسلا كانتا أكبر جهتي توظيف ​لطلبة برنامج التدريب العملي المنهجي في 2024 إذ سُمح لعدد 140775 من حاملي تأشيرات ​الطلبة بالمشاركة فيها.