شهدت الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالمستوى الثاني لبطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء الثلاثاء، مواجهات قوية وحسابات مثيرة، أسفرت عن حسم عدد من المنتخبات بطاقات التأهل إلى المستوى الأول، فيما اتجهت منتخبات أخرى لخوض الملحق المؤهل.

وفي المجموعة الثانية، حجز منتخب أيرلندا الشمالية بطاقة الصعود إلى المستوى الأول في نسخة 2028-2029، بعدما انتزع تعادلاً ثميناً من مضيفه المجري بنتيجة 1-1.

وتقدم بارناباس فارجا للمجر في الدقيقة 35، قبل أن يدرك جاستن ديفيني التعادل للضيوف في الدقيقة 65.

ورفع منتخب أيرلندا الشمالية رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، مقابل 11 نقطة للمجر التي احتلت المركز الثاني، لتخوض الملحق المؤهل للمستوى الأول. وفي المباراة الأخرى، فازت أوكرانيا على جورجيا بهدف دون رد، سجله دانيلو سيكان، لترفع رصيدها إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد جورجيا عند نقطتين.

وفي المجموعة الرابعة، حقق منتخب البوسنة والهرسك فوزاً مثيراً على ضيفه الروماني بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره بهدف دانييل بريليجيا في الدقيقة السادسة، إلى انتصار بفضل هدفي بنيامين تاهيروفيتش وإسمير باجراكتاريفيتش في الدقيقتين 44 و82.

وفي المواجهة الأخرى، تعادل منتخب السويد مع مضيفه البولندي 1-1، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، مؤكداً تأهله إلى المستوى الأول، بينما حلت البوسنة ثانية برصيد 11 نقطة لتخوض الملحق، وجاءت بولندا ثالثة بخمس نقاط، ورومانيا رابعة بثلاث نقاط.

أما المجموعة الثالثة، فشهدت تعادل النمسا مع إسرائيل 1-1، حيث تقدم دور بيريتس لأصحاب الأرض، قبل أن يدرك ساسا كالاييتش التعادل للنمسا، التي رفعت رصيدها إلى 12 نقطة في الصدارة وضمنت الصعود مسبقاً.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب أيرلندا على كوسوفو بثلاثية نظيفة، سجلها تروي باروت من ركلتي جزاء، وجاك مويلان، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني المؤهل للملحق، بينما تجمد رصيد كوسوفو عند 6 نقاط.

وكان منتخب سويسرا أول المتأهلين من المستوى الثاني بنجاحه في حسم صدارة المجموعة الأولى، مساء الإثنين.