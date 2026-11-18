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ضمن منتخب المغرب تأهله لنهائيات كأس أمم أفريقيا بالفوز 1-0 على مضيفه النيجر، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

سجل هدف المباراة الوحيد، عبد الله الوزان في الدقيقة 22 من المباراة التي أقيمت بالعاصمة المغربية الرباط.

بهذه النتيجة، يعتلي منتخب المغرب صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته الأربع، يليه الجابون 6 نقاط ثم ليسوتو والنيجر برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وحجز أسود أطلس البطاقة التاسعة في التصفيات بعد الثلاثي المنظم للبطولة، كينيا وتنزانيا وأوغندا، إضافة إلى منتخبات السنغال والكاميرون وبوركينا فاسو وبنين ومالي التي تأهلت من التصفيات، اليوم الثلاثاء.

وستقام الجولتان الأخيرتان من التصفيات في مارس المقبل.

ومن المنتظر أن تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 (النسخة الـ36) بتنظيم مشترك بين ثلاث دول في شرق القارة هي كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وذلك خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.