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كثفت 6 دول عربية، الثلاثاء، اتصالاتها الدبلوماسية لبحث سبل خفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوترات، وتعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بالتزامن مع إعلان البحرين اعتراض هجوم جوي إيراني.

وأعلنت وزارات الخارجية في قطر وسلطنة عمان والأردن، في بيانات منفصلة، إجراء سلسلة اتصالات هاتفية شملت مسئولين من مصر والإمارات والبحرين، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد، وفق وكالة الأناضول.

وركزت الاتصالات على أهمية مواصلة الحوار والمشاورات، وتكثيف الجهود المشتركة لتهيئة الظروف الملائمة للحلول السياسية، إلى جانب ضمان حرية الملاحة البحرية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

- اتصالات قطرية

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، عبر منصة "إكس"، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وبحث الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد محمد بن عبد الرحمن، خلال الاتصال، دعم قطر جميع الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وفي بيان منفصل، أعلنت الخارجية القطرية أن محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

واستعرض الوزيران علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وآخر التطورات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك الرامي إلى خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد الوزير القطري، خلال الاتصال، دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويفتح الطريق أمام اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

- تنسيق مصري عماني

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، عبر منصة "إكس"، أن الوزير بدر بن حمد البوسعيدي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي.

وتناول الاتصال مسارات التنسيق الثنائي، وآخر التطورات الإقليمية، والحراك الدبلوماسي الجاري للتعامل مع مستجداتها.

وأكد الوزيران أهمية استمرار الاتصالات والمشاورات، وتكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحلول السياسية، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

- تضامن أردني مع البحرين

وفي الأردن، أعلنت وزارة الخارجية أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

وأكد الصفدي، خلال الاتصال، إدانة الأردن الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها البحرين خلال الأيام الماضية.

وشدد على تضامن الأردن الكامل مع البحرين، ووقوفه إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما بحث الوزيران العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصالحهما المشتركة، وفق بيان الخارجية الأردنية.

- تصعيد إقليمي

وتأتي هذه الاتصالات بالتزامن مع إعلان البحرين، الثلاثاء، اعتراض هجوم جوي إيراني، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منظومة رادارية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالمملكة، دون اتضاح نتائج الهجوم أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

وأدانت 6 دول عربية، هي مصر والسعودية وقطر والكويت والإمارات والأردن، الهجمات الإيرانية على البحرين، معتبرة إياها انتهاكا لسيادتها وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.