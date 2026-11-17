سلطت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الضوء على مشاركة حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة، مع منتخب مصر خلال مواجهة مالاوي، التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وشارك عبد الكريم في الدقائق الـ15 الأخيرة من اللقاء، ليواصل ظهوره الدولي بقميص المنتخب المصري، بعدما وصل إلى مباراته الدولية الحادية عشرة مع الفريق الأول.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن المباراة لم تكن مؤثرة على حسابات التأهل، خاصة أن منتخب مصر حسم مواجهة الذهاب أمام مالاوي بخماسية نظيفة، وكان اللاعب قد حصل خلالها على 18 دقيقة من المشاركة.

وتحدث التقرير عن تعدد تجارب اللاعب مع فرق برشلونة، موضحًا أنه رغم قيده ضمن الفريق الرديف وصغر سنه الذي يسمح له بالمشاركة مع فرق الشباب، فإنه حصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول تحت قيادة الألماني هانز فليك، وشارك في مباراتين بالدوري الإسباني كبديل.

ولم تقتصر مشاركات حمزة على الفريق الأول، إذ ظهر أيضًا مع فريق الشباب في دوري أبطال أوروبا للشباب، إلى جانب مشاركته مع برشلونة أتلتيك في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن يعود حمزة عبد الكريم إلى برشلونة يوم الأربعاء، على أن ينتظم في تدريبات الفريق يوم الخميس تحت قيادة فليك، لمواصلة مشواره مع النادي الكتالوني.