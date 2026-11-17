يستعد المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم للعودة إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، عقب انتهاء مهمته مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وشارك حمزة عبدالكريم في مواجهة منتخب مصر أمام مالاوي، التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث خاض الدقائق الـ15 الأخيرة من عمر المباراة، ليسجل ظهوره الحادي عشر بقميص المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى مدينة برشلونة يوم الأربعاء، على أن ينتظم في تدريبات الفريق الأول يوم الخميس، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك، بمجمع التدريبات «سيوتات إسبورتيفا جوان غامبر».

ورغم قيده ضمن صفوف الفريق الرديف، يواصل المهاجم المصري الشاب الحصول على فرص للمشاركة مع فرق النادي المختلفة، حيث ظهر مع الفريق الأول في مباراتين بالدوري الإسباني، إلى جانب مشاركاته مع فريق الشباب تحت 19 عامًا في دوري أبطال أوروبا للشباب، وبرشلونة أتلتيك في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وتحظى تجربة حمزة عبدالكريم باهتمام متزايد، في ظل سعيه لإثبات قدراته والحصول على فرص أكبر للمشاركة مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الفترة المقبلة.