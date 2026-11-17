كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن موقفه من إمكانية انضمام مواطنه ليونيل ميسي إلى الجهاز الفني لـ«التانجو» مستقبلًا، عقب انتهاء مسيرته في الملاعب.

وتأتي تصريحات سكالوني في ظل استمرار ميسي في ممارسة كرة القدم على مستوى الأندية، رغم ابتعاده عن المشاركة الدولية، حيث يدافع حاليًا عن ألوان إنتر ميامي الأمريكي.

وخلال حديثه مع موقع «جول»، أعرب مدرب الأرجنتين عن أمنيته باستمرار ميسي في الملاعب لأطول فترة ممكنة، قائلًا: «أعتقد أن ميسي سيظل لاعب كرة قدم حتى بعد عام 2030، وآمل أن يواصل اللعب لأطول فترة ممكنة».

ولم يغلق سكالوني الباب أمام فكرة رؤية قائد الأرجنتين السابق داخل الجهاز الفني، بل رحب بالأمر، خاصة مع اقتراب رحيل والتر صامويل عن الطاقم التدريبي.

وأضاف: «إذا أراد المجيء إلى هنا، فلن تكون هناك أي مشكلة على الإطلاق، والآن بعد رحيل والتر صامويل عن الجهاز الفني، يمكن لميسي أن يأتي».

ومن المنتظر أن يغادر صامويل الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني بنهاية العام الجاري، تمهيدًا لخوض تجربة تدريبية جديدة مع أحد الأندية الأوروبية.

وعلى جانب آخر، يستعد سكالوني لقيادة منتخب الأرجنتين في مباراته الودية أمام كوستاريكا، ضمن استعدادات الفريق خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر، بعدما جدد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عقده ليستمر في منصبه حتى عام 2030.