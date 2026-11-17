قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، إن هناك 3 سيناريوهات أمام المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، جادي آيزنكوت، لتشكيلها.

ولفت سالم خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع بقناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى أن السيناريوهات تتضمن: استقطاب حزبي «يهودات هتوراه» و«شاس» لائتلافه ليصل إجمالي المقاعد التابعة له إلى 61 مقعدا، وتشكل حكومة أقلية، ما يرجح عودة نتنياهو بعد 6 أشهر.

وتابع أن السيناريو الثاني يتضمن استقطاب حزب «يهودات هتوراه»، وإنشاء شبكة أمان بضم القائمة العربية الموحدة «رعم» بقيادة منصور عباس، دون أن تشارك في الحكومة، ليصل إجمالي المقاعد إلى 63 مقعدا.

واستكمل أن تكتل آيزنكوت يرفض تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في الحكومة الجديدة، ويرفض كذلك مقترح إنشاء «حكومة تناوب» رغم الضغط الأمريكي، ودفع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ بهذا الاتجاه، لافتا إلى صعوبة تشكيل «حكومة الوحدة الوطنية» حاليا.

ورجح سالم احتمالية إعادة الانتخابات في إسرائيل، قائلا: «هذا وارد لأن الوقت ضيق بالنسبة لآيزنكوت.. هو لم يصل إلى نتائج حتى الآن».

وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يسعى لعرقلة المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، جادي آيزنكوت، ومنعه من تشكيل حكومته.

وأضاف أن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي صعبت عملية تشكيل الحكومة الجديدة، لأن أيا من الأحزاب المتنافسة لم يحصل على الأغلبية اللازمة لتشكيلها، لافتا إلى أن المفاوضات الحالية بينهم لم تصل إلى نتيجة واضحة حتى الآن.

وأرجع أسباب عجز آيزنكوت عن اختيار وزارته إلى فرضه 4 شروط على الأحزاب الراغبة في الانضمام إلى ائتلافه، وهي: الاعتراف بديمقراطية ويهودية الدولة الإسرائيلية، وفرض التجنيد الإجباري، والاعتراف بحماس كمنظمة إرهابية، والاعتراف بإعلان استقلال إسرائيل عام 1948.

وأشار إلى رفض طائفة اليهود الحريديم للتجنيد الإجباري، وإلى أن إعلان استقلال إسرائيل لعام 1948 يتضمن احترام ميثاق الأمم المتحدة، والاعتراف بقرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947، معتبرا أن ذلك هو الخطأ الذي وقع فيه آيزنكوت، وأنهم يتجاهلون هذه الجزئية من الإعلان.

واستكمل أن رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، كان معارضا في البداية لمشاركة الأحزاب العربية والحريديم في تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه غير توجهه وبدأ التفاوض مع حزب «يهودات هتوراه» لجذبهم إلى معسكر التغيير التابع لآيزنكوت.

وذكر أن جادي آيزنكوت كلف بتشكيل الحكومة الجديدة في 8 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أنه يمتلك 28 يوما منذ التكليف لتشكيل ائتلاف يحظى بثقة أغلبية أعضاء الكنيست، تنتهي في 6 ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها لأسبوعين إضافيين.