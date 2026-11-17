انتقد الإعلامي أحمد موسى، أداء المنتخب الوطني بعد تعادله سلبيًّا أمام مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: "تحس إن مالاوي كانت ترتدي زي البرازيل.. بيخترقوا دفاعاتنا زي ما همّ عاوزين.. بيرقصوا زي ما همّ عاوزين.. يشوطوا على مصطفى شوبير زي ما همّ عاوزين".

وأضاف أن دفاع المنتخب كان مفتوحًا، يخترقه منتخب مالاي في أي وقت، وتابع: "ده مش منتخب مالاوي اللي لعبنا أمامه يوم الجمعة في القاهرة.. ده منتخب تاني خالص بسبب سوء أداء منتخبنا".

وأشار إلى أن أداء المنتخب كان باهتًا وسيئًا وبدون أي روح، وقال: "مكنش فيه لاعيبة.. والمدرب علي ماهر تأخر كثيرًا في التدريب"، وأشار إلى أن ماهر كان عليه الدفع بإبراهيم عادل وهيثم حسن مع بداية الشوط الثاني أو نصف الشوط الأول.

وأشاد بأداء إبراهيم عادل بعد الدفع به خلال المباراة، وانتقد أداء مرموش وقال إنه يمر بأسوأ فترة، وتابع: "مرموش نسي كرة القدم.. مرموش اللي كان هداف بقى مش بيسجل".

ولفت كذلك إلى أن اللاعب محمود حسن تريزيجيه لم يقدم شيئًا مع المنتخب خلال مباراة اليوم.

واكتفى منتخب مصر بالتعادل السلبي في مباراته ضد مضيفه مالاوي، اليوم الثلاثاء، على ملعب بينجو الوطني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ورفع هذا التعادل رصيد منتخب مصر، إلى 8 نقاط في المركز الثاني، في المجموعة الثانية حيث تراجع الفراعنة للوصافة، بعد فوز منتخب أنجولا بهدف نظيف في نفس التوقيت، على جنوب السودان، ليرتقي المنتخب الأنجولي للصدارة برصيد 10 نقاط، فيما وصل منتخب مالاوي بهذا التعادل إلى 4 نقاط، ويحتفظ بأمل بسيط في المنافسة على التأهل، في حين يتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب بلا نقاط.